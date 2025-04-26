Что предоставляет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Для получения подобного статуса ребенок должен соответствовать определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на Безоплатную правовую помощь.

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Право на получение статуса имеют дети и совершеннолетние люди, которые на время военных действий, вооруженных конфликтов не достигли 18 лет (совершеннолетия), и в результате:

получили ранения, контузию, увечье;

подверглись физическому, сексуальному насилию;

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно удерживались, в том числе в плену;

подверглись психологическому насилию.

Важно! Достижение человеком совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.

Предусмотрены ли льготы для таких лиц

По состоянию на сейчас в украинском законодательстве нет льгот или выплат для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

В будущем возможна социальная помощь, например:

ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста;

компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны дошкольного и школьного возраста;

поддержка для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Обратите внимание! В то же время возможны льготы на местном уровне. Однако это уже это зависит от решений отдельной территориальной общины.

Куда подавать документы для получения статуса

Для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, следует подать документы в орган опеки и попечительства:

по задекларированному/зарегистрированному месту жительства/пребывания ребенка как внутренне перемещенного лица;

по месту обращения, если место жительства/пребывания ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или неподконтрольной Украине;

или по месту обнаружения такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

В частности, нужно предоставить следующие документы (заверенные в установленном порядке копии):

свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;

документа, удостоверяющего личность заявителя;

документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;

справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);

паспорта гражданина Украины (при наличии);

паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);

выписки из реестра территориальной общины о месте жительства (при наличии).

А также заявление о предоставлении статуса и согласие на обработку персональных данных. В заявлении указывается обстоятельство, которая имела наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка.

Заметьте! В подтверждение этого также подаются соответствующие документы.