Що надає статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Для отримання подібного статусу дитина має відповідати певним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на Безоплатну правову допомогу.

Читайте також Українці можуть отримувати щомісяця 500 гривень на оплату комуналки

Право на отримання статусу мають діти та повнолітні люди, які на час воєнних дій, збройних конфліктів не досягли 18 років (повноліття), і в результаті:

отримали поранення, контузію, каліцтво;

зазнали фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

зазнали психологічного насильства.

Важливо! Досягнення людиною повноліття не є підставою для скасування статусу.

Чи передбачені пільги для таких осіб

Станом на зараз в українському законодавстві немає пільг чи виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

В майбутньому можлива соціальна допомога, наприклад:

щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку;

компенсація витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку;

підтримка для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Зверніть увагу! Водночас можливі пільги на місцевому рівні. Проте це вже це залежить від рішень окремої територіальної громади.

Куди подавати документи для отримання статусу

Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, слід подати документи до органу опіки та піклування:

за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;

за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або непідконтрольній Україні;

або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Зокрема потрібно надати такі документи (засвідчені в установленому порядку копії):

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

паспорта громадянина України (у разі наявності);

паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання (у разі наявності).

А також заява про надання статусу та згоду на обробку персональних даних. У заяві зазначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

Зауважте! На підтвердження цього також подаються відповідні документи.