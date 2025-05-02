Хто може отримати статус дитини війни

Нині статус дитини війни все ж існує, але має іншу назву – "Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів", повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Отримати такий статус можуть діти, які під час війни або через військові дії:

Зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;

Зазнали сексуального насильства;

Незаконно депортовані або викрадені з України;

Залучені до військових дій;

Утримувалися в полоні;

Зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Що потрібно для оформлення статусу дитини війни

Отримати статус можна в службі з прав дитини за місцем проживання. Натомість родини, які живуть за кордоном, мають надіслати лист та документи до служби за місцем походження.

Подати заяву можуть батьки та інші родичі, а також сама дитина після досягнення 14 років. З документів потрібно зібрати:

Свідоцтво про народження дитини або паспорт;

Документ, який засвідчує заявника або підтверджує повноваження представника дитини.

У разі наявності – довідка про взяття дитини на облік як ВПО, закордонний паспорт та витяг з реєстру громади про місце проживання.

Важливо! Статус можна отримати і після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою. Також оформити статус можуть родини ВПО – їхні діти були змушені покинути дім, отже отримали психологічну травму.