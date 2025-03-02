Как получить статус семьи погибшего военного

Для получения льгот и выплат, семьи погибших военнослужащих должны оформить официальный статус. Для этого им нужно собрать определенные документы.

Кто имеет право получить статус семьи погибшего военного

Таким образом близкие погибших защитника или защитницы смогут открыть себе доступ к государственной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на Безоплатную юридическую помощь.

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Так статус предоставляется таким лицам:

семьям лиц, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России;

семьям лиц, которые, находясь в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;

семьям лиц, которые, находясь в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;

семьям военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных и правоохранительных органов;

семьям работников предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции, обеспечения осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации;

семьям лиц, погибших или пропавших без вести, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

В частности к членам семей погибших, умерших воинов относятся:

иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия; родители; один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет; дети, которые не имеют (и не имели) своих семей; дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия; дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Какие документы нужны для получения статуса семьи погибшего военного

Перечень документов для предоставления статуса имеет следующий вид:

свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;

копия договора об осуществлении волонтерской деятельности;

свидетельство командира (начальника) воинской части (органа, подразделения), руководителя добровольческого формирования, заверенные печатью воинской части;

справка (выписка из приказа) руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил;

заключение судебно-медицинской экспертизы;

решение суда об установлении факта добровольного обеспечения или добровольного привлечения к обеспечению проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации;

документы о непосредственном выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения (выписки из приказов, распоряжений, книг нарядов, материалов специальных/служебных расследований по фактам получения ранений);

ходатайство о предоставлении статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, руководителя добровольческого формирования, в состав которого входило лицо, погибшего (пропавшего без вести) или умершего;

постановление штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования;

контракт добровольца территориальной обороны (копия);

справка выдана командиром воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил под непосредственным руководством и контролем которого осуществляется деятельность добровольческого формирования территориальной общины, по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины;

справка выдана Минветеранов.

Для получения статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, им необходимо обратиться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами,

– говорится на сайте.

Обратите внимание! Подать заявление можно как в бумажной, так и в электронной форме средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг или Единого государственного реестра ветеранов войны.