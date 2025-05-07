Может ли семья получить УБД после гибели военнослужащего

Статус УБД не только утверждает участие лица в боевых действиях, но и дает право на получение льгот. Впрочем, особенность удостоверения УБД в том, что его должен получить непосредственно сам военнослужащий.

Можно ли получить УБД посмертно

Согласно Порядку № 413, статус участника боевых действий не может быть предоставлен посмертно, передает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Это связано с тем, что он не является почетным званием или государственной наградой, а предоставляется исключительно для обеспечения льгот и социальных гарантий ветеранам.

Как указано в части 4 статьи 25 Гражданского кодекса Украины, с момента смерти лицо теряет правоспособность, а соответственно – и возможность пользоваться правами, которые предоставляет статус УБД. Эти права не передаются по наследству.

Важно! В то же время семья погибшего военнослужащего имеет право обращаться за отдельными социальными льготами, предусмотренными законодательством.

Какие льготы предусмотрены семье военнослужащего

Чтобы воспользоваться льготами и выплатами, гарантированными государством, семья погибшего военнослужащего должна оформить соответствующий юридический статус. Он обеспечивает семье право на государственную поддержку и социальные гарантии.

Официальный статус члена семьи погибшего могут получить:

Семьи погибших военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, ТРО, резервистов, военнообязанных и других участников обороны;

Семьи добровольцев, включая тех, чьи подразделения впоследствии были включены в официальные военные или правоохранительные структуры;

Семьи работников, привлеченных к АТО или операций по обеспечению национальной безопасности;

Семьи лиц, погибших, пропавших без вести или умерших от ранений, контузий, увечий или болезней, полученных во время участия в АТО, в мероприятиях против вооруженной агрессии РФ, или в других действиях, имевших стратегическое значение для безопасности Украины.

Оформление статуса открывает доступ к социальным выплатам, медицинским и жилищным льготам, правовой поддержки и других форм помощи, предусмотренных законодательством