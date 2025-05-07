Может ли семья получить УБД после гибели военнослужащего
- Статус УБД не может быть предоставлен посмертно, поскольку он предназначен для обеспечения льгот и социальных гарантий ветеранам.
- Семья погибшего военнослужащего имеет право на отдельные социальные льготы и поддержку, если оформлен соответствующий юридический статус.
Статус УБД не только утверждает участие лица в боевых действиях, но и дает право на получение льгот. Впрочем, особенность удостоверения УБД в том, что его должен получить непосредственно сам военнослужащий.
Можно ли получить УБД посмертно
Согласно Порядку № 413, статус участника боевых действий не может быть предоставлен посмертно, передает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
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Это связано с тем, что он не является почетным званием или государственной наградой, а предоставляется исключительно для обеспечения льгот и социальных гарантий ветеранам.
Как указано в части 4 статьи 25 Гражданского кодекса Украины, с момента смерти лицо теряет правоспособность, а соответственно – и возможность пользоваться правами, которые предоставляет статус УБД. Эти права не передаются по наследству.
Важно! В то же время семья погибшего военнослужащего имеет право обращаться за отдельными социальными льготами, предусмотренными законодательством.
Какие льготы предусмотрены семье военнослужащего
Чтобы воспользоваться льготами и выплатами, гарантированными государством, семья погибшего военнослужащего должна оформить соответствующий юридический статус. Он обеспечивает семье право на государственную поддержку и социальные гарантии.
Официальный статус члена семьи погибшего могут получить:
Семьи погибших военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, ТРО, резервистов, военнообязанных и других участников обороны;
Семьи добровольцев, включая тех, чьи подразделения впоследствии были включены в официальные военные или правоохранительные структуры;
Семьи работников, привлеченных к АТО или операций по обеспечению национальной безопасности;
Семьи лиц, погибших, пропавших без вести или умерших от ранений, контузий, увечий или болезней, полученных во время участия в АТО, в мероприятиях против вооруженной агрессии РФ, или в других действиях, имевших стратегическое значение для безопасности Украины.
Оформление статуса открывает доступ к социальным выплатам, медицинским и жилищным льготам, правовой поддержки и других форм помощи, предусмотренных законодательством