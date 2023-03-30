Не хватает стажа для пенсии: как не остаться без денег после 60

В Пенсионном фонде появилась возможность заключать договор на уплату добровольных страховых взносов. То есть если вам не хватает лет для выхода на пенсию, вы можете их докупить.

Пенсионный фонд запустил программу, позволяющую добровольно вносить страховые взносы с тем, чтобы увеличить стаж для будущей пенсии.

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Об этом рассказала на брифинга заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская. По ее словам, на портале ПФУ теперь есть простой инструмент, позволяющий всего в несколько кликов внести страховой взнос.

Кто может покупать стаж для пенсии

В первую очередь такой механизм нужен для лиц, которые:

в настоящее время находятся за границей и зарабатывают там, но хотят получать пенсию в Украине;

в предпенсионном возрасте и не хватает стажа для пенсии;

работают и получают низкий доход, а добровольные взносы могут увеличить размер будущей пенсии.

Для того чтобы осуществлять добровольные взносы, вам нужно

Как отмечается на сайте Пенсионный фонд, застрахованные и не застрахованные лица старше 16 лет могут принять в этом участие. Также можно уплатить страховые взносы в пользу третьих лиц по собственному усмотрению.

Сколько нужно платить взносы

Те, кто заключил договор с Пенсионным фондом, могут самостоятельно выбирать, сколько времени желают платить взносы, их периодичность и размер.

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Уплаченные стразовые взносы зачисляются через месяц, когда поступили средства. Соответственно, этот месяц будет отнесен к страховому стажу, а за него будет учтена заработная плата, если лицо незастрахованное. Если же застрахована, то будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

К прибору вы за определенный месяц оплатили 2 000 гривен. Для застрахованного лица месячный заработок, который затем учтут при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен. То есть, каждые 100 гривен уплаченного взноса увеличивает месячную зарплату почти на 455 гривен.