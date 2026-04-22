Мало стажа для выхода на пенсию в 2026 году: кому выгодно его докупить
- В Украине постепенно растут требования к страховому стажу для выхода на пенсию, а докупить стаж за предыдущие периоды можно только с 2004 года.
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года стажа, а стоимость докупления года стажа составляет от 46 тысяч 656 гривен.
В Украине постепенно растет требование к количеству стажа, необходимого для выхода на пенсию. Если лет не хватает, их можно докупить, однако это может быть выгодно не всем будущим пенсионерам.
Кому целесообразно докупать стаж для пенсии?
Как рассказал в комментарии 24 Каналу пенсионный эксперт Сергей Коробкин, покупка стажа за прошедшее время стоит достаточно дорого, поэтому в каждом индивидуальном случае стоит просчитывать целесообразность расходов.
По данным Пенсионного фонда Украины, докупить стаж для пенсии можно только за периоды с 2004 года, когда человек не работал или был зарегистрирован как ФЛП. За предыдущее время приобрести стаж невозможно.
Если до пенсии осталось немного времени, а человек видит, что стажа не хватает, он имеет право докупить стаж за прошедшее время. Однако он будет стоить вдвое дороже. Это может быть целесообразно для тех, у кого немного не хватает стажа. И если, например, сегодня человек его не приобретет, то еще три года не будет получать пенсию. Все зависит от возраста и наличия стажа.
Для покупки стажа за прошлые периоды нужно обратиться в налоговую и заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного соцстрахования. Нужный стаж покупают единоразово, уплачивая всю сумму единого взноса за нужный период. Однако если договор заключен сроком не менее одного года, взносы можно платить постепенно.
Сколько стоит купить год стажа?
В 2026 году один месяц стажа "задним числом" стоит минимум 3 тысячи 804 гривны – это два минимальных размера единого взноса. Поэтому докупить 12 месяцев стажа в этом году будет стоить от 46 тысяч 656 гривен.
Пенсионный эксперт Сергей Коробкин говорит, что перед покупкой стоит просчитать целесообразность такой траты и взвесить все обстоятельства.
Если человек будет получать минимальную пенсию, например, и года стажа не хватает, чтобы выйти на пенсию вовремя в 60 лет. Например, в 2026 году нужно 33 года стажа, а у человека подтверждены 32 – он не может уйти на пенсию вовремя, поэтому хочет приобрести. Но следует понимать размер этой пенсии, стоит ли она того. Если у тебя есть 45 тысяч гривен, можно на них жить весь год, а пенсию назначат позже,
– отмечает эксперт.
Если до наступления пенсионного возраста еще далеко и человек работает неофициально, он по желанию может платить взносы в Пенсионный фонд самостоятельно, заключив соглашение. В таком случае год стажа будет стоить около 23 тысяч гривен.
Как будет меняться пенсионный возраст в 2027 – 2028 годах?
- Требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно растут. В 2026 году для назначения выплаты в 60 лет нужно минимум 33 года стажа, в 2027 году – 34 года, а в 2028 году – 35.
- Если стажа недостаточно, на пенсию можно выйти позже: в возрасте 63 или 65 лет. В таком случае требования снижаются. В 2026 году нужны от 23 лет стажа (для 63-летних) и более 15 лет стажа (для 65-летних).
- Ежегодно эти требования также будут расти. В 2027-м для выхода на пенсию в 63 года нужно будет более 24 лет стажа, а в 2028-м – от 25 лет. Минимальный стаж для получения пенсии в 65 лет будет оставаться неизменным – 15 лет.