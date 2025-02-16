Как засчитывается стаж, приобретенный за рубежом

В прошлом году в Украине были внесены изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", упростившие процедуру зачисления стажа, полученного за рубежом. Теперь этот стаж могут засчитывать при определенных условиях.

Как засчитывают стаж за рубежом

Стаж засчитывают только для работы в странах, которые имеют соответствующие соглашения с Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Периоды работы за рубежом могут быть зачислены в пенсию, если между Украиной и страной трудоустройства заключен международный договор о пенсионном обеспечении.

Сейчас такие соглашения есть только с некоторыми странами, среди которых Болгария, Польша, Испания, Литва, Молдова и другие, но, например, с Германией такого договора пока нет.

Как работают договоры со странами

Существуют два типа международных договоров по пенсионному обеспечению: территориальный и пропорциональный. Если страна подписала территориальный договор, пенсию будет выплачивать государство, на территории которого вы проживаете, и стаж из Украины и другой страны суммируется.

Заметьте! Пропорциональный договор предусматривает, что пенсию будут выплачивать частично Украина и другая страна в зависимости от того, где человек работал. Важно, чтобы работа была официальной, ведь неофициальный стаж не будет засчитан даже при наличии договора между странами.