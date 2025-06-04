Этот фактор влияет на стоимость бензина больше всего: вы должны это знать
- Цена на топливо формируется через курс валют и глобальную котировку.
- Акцизы на топливо установлены в евро.
Цена на горючее формируются из-за совокупности многих факторов. Речь идет, в частности, о внешнем влиянии.
Какая взаимосвязь между долларом и бензином
Больше всего стоимость топлива формируется из-за влияния курса валют и глобальной котировки, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Читайте также Производить дроны станет дешевле: какое решение приняла Верховная Рада
Чтобы было понятно, поскольку это важный фактор, каждая гривна в курсе доллара – это примерно 80 копеек в цене на бензин или дизельного топлива.
Куюн также отметил, что мировой рынок работает в долларах. А вот акцизы на топливо установлены в евро.
Поэтому курс евро непосредственно тоже влияет на цену, но не так существенно. Для цены на топливо колебания курса евро к доллару не критично,
– говорит Куюн.
Обратите внимание! С начала 2025 года цены на топливо не претерпели весомых изменений. В частности, А-95 сейчас стоит в среднем – 54,56 гривны за литр, дизельное топливо – 53,54 гривны за литр, газ – 35,32 гривны за литр.