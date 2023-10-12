Доллар резко подешевел: где валюта опустилась в цене

По состоянию на утро доллар в банках не изменился в цене. Но этого не скажешь о стоимости в обменниках, где американская валюта опустилась при покупке более чем на 30 копеек, как и евро.

Курс валют в банках

По состоянию на 12 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 11 октября), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,05 гривен (+5 копеек), а продают в среднем по 40,8 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (-34 копейки), а продажа – 38,25 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-34 копейки), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,9 гривны (-35 копеек), а продажа – 40,9 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-5 копеек), а продажа – 38,15 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 40,45 гривны (без изменений), а продают за 40,65 гривны (-1 копейка).

Каким может быть официальный курс доллара

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказал, что переход от фиксированного курса к гибкому курсу – это положительный момент для экономики Украины.

Впрочем, эксперт добавляет, что не стоит ожидать того, что курс может резко подорожать. Нацбанк контролирует ситуацию, а потому скупать валюту населению массово не стоит.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Золотовалютные резервы сейчас находятся на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать курс.

Гетман прогнозирует, что возможный коридор доллара будет на уровне 37 – 37,5 гривны. И его могут удерживать долго.