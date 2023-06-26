Почти вдвое больше: сколько платят украинцы за свет в июле

В июне поднялись тарифы на несколько коммунальных услуг, которыми активно пользуются украинцы. Одной из них была стоимость электроэнергии.

Как изменилась стоимость электроэнергии

В начале лета тариф на свет для обычных украинцев стал чуть ли не вдвое дороже – 2,64 гривны. Также возросла стоимость распределения электроэнергии на 25 – 50%.

Читайте также Рост тарифов на свет: как бизнес будет поднимать цены на товары

Стоит отметить, что для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, стоимость электроэнергии повысят в июле, поэтому пользователи следующих сетей платят по старым ценам:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Для прифронтовых территорий цены на свет не изменились.

Стоимость электроэнергии для бизнеса тоже возрастет

Еще 8 июня НКРЭКУ приняла проект постановления, согласно которому с 30 июня ценовые ограничения на электроэнергию для бизнеса устанавливаются на более высоком уровне, чем сейчас. Однако окончательно документ еще не утвержден.

Пока стоимость электроэнергии для бизнеса такова:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые же максимальные тарифы предлагают установить на уровне:

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

На что еще выросли тарифы

Также изменилась стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода. В каждой области цены отличаются в зависимости от поставщика, поэтому мы создали инфографику, на которой можно посмотреть актуальные данные.