Стоимость все растет и растет: сколько сейчас стоит куб воды

Тарифы на воду являются чрезвычайно актуальной темой для бытовых потребителей, поскольку это непосредственно влияет на суммы в платежках. Тем более, что власть часто анонсирует повышение, впрочем оно касается не всех.

Стоимость воды в Украине

В некоторых небольших городах Украины уже наблюдается повышение стоимости водоснабжения. Местные органы власти в этих регионах получили полномочия устанавливать цены на эту важную услугу.

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В частности, существенное повышение стоимости услуги уже произошло в следующих водоканалах:

У "Львовводоканале": для жителей без коммерческих узлов учета тариф вырос на 38% и теперь составляет 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, до 31,15 гривны. Стоимость водоотведения для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, а для тех, у кого счетчики – до 50,78 гривны.

для жителей без коммерческих узлов учета тариф вырос на 38% и теперь составляет 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, до 31,15 гривны. Стоимость водоотведения для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, а для тех, у кого счетчики – до 50,78 гривны. В то же время Абоненты КП "Микуличи" сейчас имеют следующие тарифы: водоснабжение – 56,55 гривны, водоотведения – 68,65 гривны.

сейчас имеют следующие тарифы: водоснабжение – 56,55 гривны, водоотведения – 68,65 гривны. Повышение коснулось также и жителей Подгайцевской общины Волынской области . С 1 августа новые тарифы у них составляют: вода – 22,31 гривны за кубометр, канализация – 29,54 гривны за кубометр.

. С 1 августа новые тарифы у них составляют: вода – 22,31 гривны за кубометр, канализация – 29,54 гривны за кубометр. Также будет пересчитан тариф на воду для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района. Согласно опубликованному документу, новый тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 28,05 гривны за кубометр с учетом НДС, а водоотведение – 34,16 гривны за кубометр с НДС.

Впрочем, сейчас в Украине цена за кубометр воды колеблется от 24,52 до 45,97 гривны. Самая дешевая вода сейчас на Харьковщине, тогда как самая дорогая – на Днепропетровщине и Кировоградщине.