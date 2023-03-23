Сколько средств нужно для восстановления Украины: оценка Всемирного банка

Всемирный банк изменил прогноз по сумме средств, необходимой для восстановления Украины. Потребность эквивалентна 2,6-кратному превышению годового экономического производства страны.

Необходимая сумма сейчас составляет 411 миллиардов долларов, что на 62 миллиарда больше предыдущего прогноза.

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Всемирный банк увеличил свою оценку того, сколько Украине понадобится для своего восстановления и реконструкции исходя из убытков, нанесенных в течение первого года вторжения России.

Новая цифра, по общей оценке банка, правительства Украины, Европейской комиссии и ООН, больше, чем прогнозируемый ВВП Украины на 2022 год в 2,6 раза.

Оценка также показала, что вторжение привело 7,1 миллиона человек к бедности и вернуло вспять 15-летний прогресс развития.

Это отрезвляющая цифра, показывающая масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке,

— сказала Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка из Европы и Центральной Азии.

По данным Всемирного банка, ущерб не вырос настолько, как можно было бы ожидать после первых трех месяцев из-за нескольких факторов:

Наиболее интенсивные конфликты, которые остаются ограниченными территориями, уже нанесли значительный ущерб;

некоторые потребности страны уже удовлетворены правительством вместе с международной поддержкой;

правительство способно поддерживать поток основных услуг.

В рамках оценки Всемирный банк количественно оценил прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также влияние на жизнь и средства к существованию людей.

Что известно об восстановлении Украины

Министр финансов Польши Магдалена Ржечковская заявила о своей идее создать новый фонд для помощи Украине. Деньги из него пойдут на то, что нужно сейчас – реконструкция мостов, инфраструктуры для сохранения экономики. Но также фонд будет работать для восстановления Украины в будущем

Также будет создана рабочая группа по привлечению чешских компаний для восстановления Украины. Об этом договорилась министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Всемирный банк уже мобилизовал для Украины 20,6 миллиарда долларов США, включая здравоохранение и транспорт.