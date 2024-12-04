Как меняется стоимость злотого в Украине: курс польской валюты к гривне сегодня

Накануне курс польской валюты демонстрировал рост. Стоимость злотого в банках и обменниках продолжала расти. Впрочем, ситуация изменилась.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 2 декабря официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,19 гривны (-3 копейки от 2 декабря), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Укрпочта не будет выдавать "1000 Зеленского" наличными: как украинцы могут забрать деньги

Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,39 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,20 гривны (+2 копейки), а продают – уже по 10,30 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 019 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 039 гривен – в банках и 1 030 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 020 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.