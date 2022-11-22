Не хватает страхового стажа для выхода на пенсию: как приобрести и сколько стоит его докупить

Чтобы выйти на пенсию, нужно накопить четкое количество лет страхового стажа. Однако если вам не хватает нескольких лет, то их можно вполне официально купить. А теперь это могут сделать и третьи лица.

В этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 29 лет страхового стажа. В 2023 году – возрастет до 30 лет.

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Страховой стаж могут купить третьи лица

Справка:Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

В связи с тем, что Рада приняла законопроект №7649 О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании отправлена на подпись президента Украины.

Следовательно, третьи лица теперь могут оплачивать страховой стаж, которого не хватает до пенсии. Однако если данные об этом лице отсутствуют в информационной базе системы персонифицированного учета, то докупить стаж не удастся.

Стоимость страхового стажа

Стоимость года страхового стажа привязана к минимальному размеру ЕСВ, который в свою очередь к минимальной зарплате. Минималка с октября составляет 6 700 гривен, соответственно ЕСВ 1 474 гривен (22% от 6 700 гривен).

, что рост минимальной зарплаты бюджетом-2023 не предусмотрен. Так что в следующем году она останется на этом же уровне, а соответственно не изменится и ЕСВ.

Формула расчета стоимости страхового стажа

Страховой взнос ЕСВ умножается на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.

За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и так далее.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2 860 гривен с 1 января и 2 948 гривен с 1 октября.

Если уже добавить, то за год сумма составит 34 320 или 35 376 гривен соответственно.

Соответственно если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это вам станет в 100 тысяч гривен.

Как происходят уплаты

Оплатить покупку страхового стажа можно осуществить двумя способами: одноразовым платежом, или же постепенно платить ЕСВ ежемесячно.

Постепенная оплата . Сумма месячного платежа составит 1 430 гривен, если постепенно платить ЕСВ, при договоре сроком не менее, чем на год.

. Сумма месячного платежа составит 1 430 гривен, если постепенно платить ЕСВ, при договоре сроком не менее, чем на год. Единоразовая выплата ЕСВ, которого не хватает для страхового стажа. Следует заметить, что выплата производится 10 дней с момента подписания договора, сумма стажа будет умножаться на коэффициент 2.

Сколько лет стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию

Правила в 2022 году

Те, кто имеет не менее 29 лет страхового стажа в возрасте 60 лет.

Если страховой стаж составляет 19 – 29 лет – в 63 года.

Имея 15 – 19 лет страхового стажа, можно рассчитывать на пенсию в 65 лет.

Выход на пенсию в 2023 году

Те, кто не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых будет от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.