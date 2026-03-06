Страховой стаж в 2026 году увеличился: сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию

Страховой стаж определяет, когда именно человек может получать пенсию. Сейчас же есть возможность выйти на отдых в 60, 63 и 65 лет.

Какие требования к страховому стажу в 2026 году?

Однако требования к стажу в 2026 году претерпели изменения, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность необходимого стажа в этом году составляет:

по достижении возраста 60 лет – не менее 33 лет;

после 63 лет – не менее 23 лет;

после 65 лет – не менее 15 лет.

Если человек достиг этого возраста еще в 2025 году, но обращается за пенсией только в 2026 году, то для него актуальными остаются "старые цифры". То есть 32, 22 и 15 лет страхового стажа соответственно.

Однако требования будут расти и в дальнейшем. Например, в 2027 году требования к стажу будут такими:

для пенсии в 60 лет – 34 года;

для пенсии в 63 года – 24 года стажа.

Однако это еще не все. Так в 2028 году условие по стажу составит:

в 60 лет – не менее 35 лет стажа;

в 63 года – не менее 25 лет стажа.

Напомним! Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера или пенсионерки индивидуально. Дело в том, что сумма выплаты зависит от приобретенного страхового стажа и полученной зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Именно поэтому нет конкретного размера пенсии для всех граждан страны.

Что еще следует знать о страховом стаже?