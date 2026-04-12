Не все годы одинаково выгодны: какой стаж лучше учесть при выходе на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в Украине человеку в 2026 году необходимо иметь от 15 до 33 лет страхового стажа, в зависимости от возраста. Но важно правильно выбрать годы для исчисления выплат, чтобы их размер был больше.

Как правильно выбрать стаж для пенсии?

Сейчас Пенсионный фонд Украины для начисления пенсии использует сведения о зарплате с 1 июля 2000 года, говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Смотрите также Какая будет пенсия, если проработал официально всего 13 лет

Эта информация уже есть в электронных реестрах. ПФУ принимает во внимание именно ту заработную плату, которая находится в системе персонифицированного учета, то есть от июля 2 000 года.

Однако украинцы в некоторых случаях имеют право самостоятельно выбирать годы стажа для начисления пенсии. Ведь это в конечном итоге может повлиять на конечную сумму выплат.

Более ранние периоды работы ПФУ может учесть:

если будущий пенсионер лично выразил такое желание;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Человек может выбрать любые 5 лет из страхового стажа до 1 июля 2 000 года, которые учтут при исчислении размера пенсии. Работу нужно подтвердить справками.

Как отметил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, справки о заработной плате до 2 000 года принимают только в том случае, если их подтверждают первичные бухгалтерские документы.

Возможности выбрать периоды после 1 июля 2 000 года нет.

Если человек выходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000 – 2026,

– пояснил эксперт.

Важно! Подавать справки о работе выгодно пенсионерам, которые получали высокую зарплату в 1980 – 1990-х годах. Ведь это может повысить их средний коэффициент заработка, а соответственно и размер пенсии.

Учтут ли советский стаж к пенсии?

В октябре 2025 года правительство утвердило новые правила учета советского трудового стажа. Украинцы, которые работали в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года, могут учесть этот стаж для назначения пенсии в Украине, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Однако есть условия для учета советского стажа:

Его учтут только в том случае, если человек может подтвердить документами периоды работы.

Если другая страна не платит пенсию за тот период, эти годы можно зачислить в украинский страховой стаж.

Сколько стажа нужно для пенсии?