Какой страховой стаж учитывается при определении пенсии

При определении пенсии во внимание берется именно количество официального стажа. То есть, подтвержденного. Этот показатель влияет не только на размер пенсии, а и на время выхода на заслуженный отдых.

Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Минимум стажа, который надо приобрести для выхода на пенсию, зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас минимальные показатели для выхода на пенсию следующие:

если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет, он должен приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года минимум составляет уже ориентировочно – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой стаж засчитывается сейчас?

С 1 января 2004 года в Украине действует понятие страхового стажа. Ранее его называли – трудовой, сообщает ПФУ.

Важно! Периоды трудового стажа, приобретенного до 2004 года, автоматически приравняли к страховому.

Сейчас в страховой стаж засчитываются периоды работы, за которые уплачен ЕСВ. Причем, эти взносы не должны быть меньше минимальных.

По состоянию на 2026 год, этот минимум такой:

минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть, с 1 января 2026 года – от 8 647 гривен;

соответственно, сейчас минимальный страховой взнос это 1 902,34 гривны.

Какие периоды могут не учесть в стаж?