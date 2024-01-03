С 1 января 2024 года изменились размеры минимальной и максимальной страховой выплаты

ПФУ предоставляет пострадавшим украинцам компенсации. Время выплаты средств зависит от того, когда было подано заявление на получение средств.

Кто может получить страховые выплаты

Средства предоставляются гражданам, нуждающимся во временной денежной помощи. К страховым выплатам принадлежат больничное и декретное обеспечение.

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Также к такого рода выплатам относится:

денежная помощь для пострадавших на предприятиях (речь идет и о членах семьи потерпевшего);

финансовая компенсация за погребение погибшего в результате производственной травмы.

Какие изменения произошли в 2024 году

Для получения выплат необходимо подать в ПФУ подтверждающие документы об определенном страховом случае.

Если потерпевшие имеют право на выплаты после 1 января 2024 года, они получают возросшую компенсацию. Это связано с увеличением размера минимальной заработной платы с 6 700 до 7 100 гривен.

Соответственно страховые выплаты теперь таковы:

минимальный размер компенсации – 7 100 гривен ;

; максимальный не может превышать выплаты, равные минимальной зарплате в четырехкратном размере – 28 400 гривен.

Ежемесячные страховые выплаты, которые назначались уже после 1 января 2024, будут предоставляться с февраля. Для получения этих средств необходимо подать специальное заявление в ПФУ. Это может сделать в отделении Пенсионного фонда или онлайн в вебпортале или в приложении Дия.

Минимальная заработная плата будет расти в апреле 2024 года. Тогда она составит 8 000 гривен.