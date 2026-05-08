Государства ЕС хотят получить компенсацию за помощь Украине, –СМИ

Государства Евросоюза подали запросы в Европейскую комиссию. Страны хотят получить возмещение вооружений, которые были предоставлены Украине.

Что известно о средствах, которые хотят получить государства Европы?

Общая сумма составляет 43 миллиарда евро, о чем пишет издание "Европейская правда".

Читайте также Не только 90 миллиардов: в Европе снова обсуждают замороженные активы Кремля

Дело в том, что деньги должны быть частично возмещены через Европейский фонд мира. Но он все еще заблокирован одним из государств-членов – Венгрией.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили два чиновника ЕС. Они пожелали остаться неназванными.

Проблема заключается в том, что сумма стала больше, потому что страны продолжали оказывать Украине поддержку. И даже несмотря на блокирование Венгрией 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира.

Обратите внимание! Именно эти деньги должны были бы быть использованы на компенсации.

Стоит понимать, что расходы на помощь Украине возмещаются не на 100%, а по определенной ставке,

– говорится в материале.

То есть если она сохранится, то 6,6 миллиарда евро не хватит на компенсации. В связи с этим, чиновники ЕС сейчас размышляют, как обеспечить справедливое возмещение средств.

Что вообще такое Европейский фонд мира?

Европейский фонд мира был создан еще до полномасштабного вторжения России в Украину. А именно – в марте 2021 года.

Его цель – это финансирование мероприятий совместной внешней политики и политики безопасности. То есть таким образом стремились предотвратить конфликты и укрепить международную безопасность.

Европейский Союз так может финансировать мероприятия на укрепление потенциала по военным и оборонным вопросам стран, не являющихся членами ЕС. Об этом говорится на сайте Представительства ЕС в Украине.

Но в Евросоюзе пока не считают, что новая власть Венгрии быстро разблокирует фонд.

Об этом писали Суспільне со ссылкой на чиновника ЕС.

Я ожидаю, что будет большой интерес двигаться вперед тем или иным образом, но я не ожидаю, что это произойдет быстро. На такие вещи нужно время. Если появится новая возможность продвинуться вперед в вопросе амбициозной поддержки Украины, думаю, много министров будут очень заинтересованы в этом,

– сообщил источник издания.

Напомним! Венгрия начала блокирование фонда еще в 2023 году.

Какие есть еще новости о Европейском Союзе?

СМИ уже сообщали, куда потратят часть средств из кредита на 90 миллиардов евро в 2026 году. Согласно информации, они будут направлены на оружие. Речь идет о 30 миллиардах евро. Об этом то, что первый транш "потратят" на эту отрасль, сообщал ранее и Владимир Зеленский.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал специально для 24 Канала, что программа МВФ и кредит на 90 миллиардов евро – связаны. Действующая программа Международного валютного фонда будет продолжаться тогда, когда правительство Украины выполняет все законодательные акты. Но если что-то не будет сделано, то программу остановит. И это уже повлияет на кредит.