НАБУ проверит тайные банковские документы: что могут найти в деле Пронина
- НАБУ получило доступ к проверке банковских документов по делу о хищении средств на фортификации к проверке банковских документов по делу о хищении средств на фортификациях, чтобы установить причастных лиц и их связи.
- Филипп Пронин утверждает, что контролировал строительство фортификаций в Донецкой области, но есть сомнения в достоверности предоставленной информации.
Антикоррупционное бюро получило доступ от суда на обработку тайных документов фигурантов по делу о хищении средств на фортификации. Кроме проверки планируют установить причастных лиц и их взаимосвязи.
Что дополнительно проверит НАБУ по делу Пронина?
О том, какие детали появились по растратам бюджета на фортификации, сообщает Суспильне.
В деле, где фигурируют бывшие должностные лица Полтавской ОГА появилась новая возможность для НАБУ исследовать вероятную растрату денег. Так, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил обращение антикоррупционного бюро по рассмотрению документов с банковской тайной. Следствие сможет проверить:
- движение средств;
- чеки;
- выписки из банка;
- другие материалы, которые подтвердят или опровергнут незаконные расходы госбюджета.
Заметьте! Речь идет о материалах, которые находятся во владении банковских учреждений и касаются финансовой деятельности компаний, фигурантов уголовного производства.
За 2 дня февраля детективы подали 7 заяв в суд. Все обращения "чтобы установить конкретный объем активов, которые превышают законные доходы фигурантов", а также, чтобы проверить вовлеченность определенных лиц в дело.
В частности суд согласовал временный доступ к копиям документов:
- предоставленных для открытия счетов компаний;
- о движении средств с расшифровкой названий предприятий, назначения и суммы платежей;
- по депозитным и кредитным договорам;
- о зачислении и списании со счетов денег;
- по сделкам о закупке продукции, работ и услуг за наличные средства, снятые с банковских счетов и тому подобное.
Известно, что подозреваемые могут быть причастны к делу не только с фортификациями, но и по бронированию работников, реконструкции областного кардиоцентра, заключения договоров по неправомерной выгоде.
Как Пронин прокомментировал строительство фортификаций?
На одном из заседаний Верховной Рады Филиппа Пронина пригласили рассказать о хищении средств на обороне для Донецкой области, которые строили в 2024 году за счет Полтавщины. Он отметил, что контролировал процесс лично и деньги пошли по назначению.
Во время строительства фортификационных сооружений я лично контролировал ход их выполнения, находясь в командировках в Донецкой области. Строительство также контролировалось правоохранительными органами, военной администрацией Донецкой области и военными инженерами Министерства обороны. Чтобы исключить любое злоупотребление на территории Донецкой области, постоянно присутствовали представители полтавской администрации и сотрудники технического надзора,
– сказал Пронин.
В частности бывший глава Полтавской ОГА показал фото построенных фортификаций, как подтверждение. Однако впоследствии стало известно, что "картинка" была с другого участка. О чем в частности написал нардеп Ярослав Железняк.
