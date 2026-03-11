Что дополнительно проверит НАБУ по делу Пронина?

О том, какие детали появились по растратам бюджета на фортификации, сообщает Суспильне.

В деле, где фигурируют бывшие должностные лица Полтавской ОГА появилась новая возможность для НАБУ исследовать вероятную растрату денег. Так, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил обращение антикоррупционного бюро по рассмотрению документов с банковской тайной. Следствие сможет проверить:

движение средств;

чеки;

выписки из банка;

другие материалы, которые подтвердят или опровергнут незаконные расходы госбюджета.

Заметьте! Речь идет о материалах, которые находятся во владении банковских учреждений и касаются финансовой деятельности компаний, фигурантов уголовного производства.

За 2 дня февраля детективы подали 7 заяв в суд. Все обращения "чтобы установить конкретный объем активов, которые превышают законные доходы фигурантов", а также, чтобы проверить вовлеченность определенных лиц в дело.

В частности суд согласовал временный доступ к копиям документов:

предоставленных для открытия счетов компаний;

о движении средств с расшифровкой названий предприятий, назначения и суммы платежей;

по депозитным и кредитным договорам;

о зачислении и списании со счетов денег;

по сделкам о закупке продукции, работ и услуг за наличные средства, снятые с банковских счетов и тому подобное.

Известно, что подозреваемые могут быть причастны к делу не только с фортификациями, но и по бронированию работников, реконструкции областного кардиоцентра, заключения договоров по неправомерной выгоде.

Как Пронин прокомментировал строительство фортификаций?

На одном из заседаний Верховной Рады Филиппа Пронина пригласили рассказать о хищении средств на обороне для Донецкой области, которые строили в 2024 году за счет Полтавщины. Он отметил, что контролировал процесс лично и деньги пошли по назначению.

Во время строительства фортификационных сооружений я лично контролировал ход их выполнения, находясь в командировках в Донецкой области. Строительство также контролировалось правоохранительными органами, военной администрацией Донецкой области и военными инженерами Министерства обороны. Чтобы исключить любое злоупотребление на территории Донецкой области, постоянно присутствовали представители полтавской администрации и сотрудники технического надзора,

– сказал Пронин.

В частности бывший глава Полтавской ОГА показал фото построенных фортификаций, как подтверждение. Однако впоследствии стало известно, что "картинка" была с другого участка. О чем в частности написал нардеп Ярослав Железняк.

Что известно об обороне других городов Украины?