Субсидии 2022-2023: кто может получить помощь от государства

Получить субсидию могут все украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Также на нее могут рассчитывать арендаторы квартир и переселенцы.

Кто может получить субсидию

Те, кто зарегистрирован (прописан) в доме.

Те, кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме, например арендаторы, или переселенцы. Примите во внимание, что для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

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Главное условие получения субсидии

Для того чтобы претендовать на субсидию, плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж. Обязательный процент платежа по ЖКУ рассчитывается индивидуально и постоянной формулой для каждой семьи индивидуально. Он зависит от совокупного дохода и исчисляется следующим образом:

определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

затем он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

Чтобы получить субсидию, нужно:

В заявлении о желании получать субсидию указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы. Добавить договор найма (аренды) жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно. Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ) Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии. К примеру, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Им могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.

, что расчет жилищной субсидии этого отопительного сезона осуществят 5 октября.

* Пример заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии

** Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц обратившихся за назначением жилищной субсидии

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Субсидия для ВПЛ

При эвакуации переселенец должен сообщить соцзащите, где состоял на учете и в случае, если хочет изменить город проживания, чтобы временно прекратить выплаты. Далее, чтобы возобновить субсидию переселенцам, нужно обратиться в такие органы по месту жительства:

Управление социальной защиты населения (УСЗН),

ЦНАП,

уполномоченного должностного лица территориальной общины,

или через приложение Действие.

Обратите внимание, что процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.