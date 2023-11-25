Увеличится ли размер субсидий: льготы на ЖКУ в 2024 году

С изменением тарифа на электроэнергию платежка за услуги для населения увеличилась. Следовательно, чем больше платежка, тем больше должна быть субсидия для тех, кто на нее имеет право.

Субсидии для украинцев

Согласно проекту бюджета на 2024 год, на социальную защиту предусмотрено 469,4 миллиарда гривен. Следовательно, на выплату льгот и субсидий заложено 49,9 миллиарда гривен.

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В то же время закономерным явлением станет то, что субсидии в следующем году станут больше, ведь выросла цена за электроэнергию. Следовательно, чем выше платежка за коммунальные услуги, тем больше размер субсидии.

Для украинцев, которые имели льготы на ЖКУ в течение неотапливаемого сезона, перерасчет помощи в период с октября по апрель 2024 года будет начислен автоматически. Это также будут касаться и тех, кому начислена нулевая субсидия.

В этом году украинцы во время неотапливаемого периода получали в среднем 350–400 гривен субсидии.

Что такое нулевая субсидия Это субсидия, равная нулю. Ее назначают в случае, когда размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа. Обычно у населения есть нулевая субсидия в летние месяцы или до октября.

Когда субсидию не начисляют

Впрочем, следует помнить, что получить субсидию, когда семья имеет скрытый доход, невозможно. Кроме этого, субсидию не предоставляют, если: