Субсидии 2025: кто может получить и какой размер выплат

Определенные категории украинцев могут оформить субсидии. Они позволят меньше платить за коммуналку.

Какие субсидии доступны украинцам

Украинцы могут рассчитывать на жилищную субсидию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Эту государственную помощь предоставляют адресно для возмещения таких расходов:

по оплате жилищно-коммунальных услуг;

на управление многоквартирным домом;

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидию можно получить для оплаты поставки и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управления бытовыми отходами. Ее рассчитывают отдельно на такие периоды:

на неотапливаемый сезон – от 1 мая до 30 сентября;

на отопительный сезон – от 1 октября до 30 апреля;

для домохозяйств, которые используют природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления – от 16 октября до 15 апреля включительно.

Вместе с этим помощь можно получить не только до старта отопительного сезона или в его начале, но и внутри. Что касается субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива, то ее назначают один раз в календарный год.

Какой размер субсидии

Размер субсидии рассчитывают индивидуально. Известно, что определяя, имеет ли право домохозяйство на жилищную субсидию, вычислялся доход домохозяйства с учетом заработной платы после уплаты НДФЛ. Теперь же из дохода будут вычитать еще и военный сбор.

Поэтому, если доход членов домохозяйства остался неизменным от прошлого года, то после того, как от него отнимут большую сумму налогов, он уменьшится.

В то же время в ПФУ уточнили, что единовременная государственная денежная помощь "Зимняя еПоддержка" и средства, возвращены от покупок товаров в рамках программы "Национальный кэшбек", не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете жилищных субсидий.

Как подать документы для назначения субсидии

Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы ПФУ можно одним из выбранных способов:

Обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ;

Отправить по почте на адрес органа ПФУ;

Онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП и через Дію.