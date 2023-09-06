Как выплаты для ВПЛ влияют на предоставление субсидии

Украинцы, получившие статус переселенца, имеют право на субсидию. Они могут получить льготы без указания местожительства и учета социальной помощи.

Могут ли получить субсидию ВПЛ

На субсидию имеют право все украинцы, имеющие коммунальные платежи выше на 15% суммарного дохода их семьи. Для переселенцев правительство ввело определенные изменения в предоставлении этих льгот.

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ВПЛ могут получить субсидию как на место, где они проживают сейчас, так и по адресу прописки.

Если жилье ВПЛ целое и продолжает обслуживаться регуляторами, которые предоставляют ЖКУ, переселенцы обязаны платить местные коммунальные услуги.

При оформлении субсидии, ВПЛ могут не предоставлять договор аренды. Также, при расчете дохода семьи переселенцев, не учитывается социальная помощь, которую они получают. То есть в декларацию не вносятся следующие денежные поступления:

выплаты для ВПЛ;

компенсация расходов, которую получает семья, поселившая у себя переселенцев.

Какие выплаты получают ВПЛ сейчас

2 000 гривен – лица старше 18 лет;

3 000 гривен – граждане, которые приобрели инвалидность и дети до 18 лет.

Как ВПЛ могут получить субсидию

Для получения субсидии переселенцы должны обратиться в ближайшее Управление по социальной защите населения, ЦНАП или ПФУ. Также заявление о льготах можно оформить онлайн.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

заявление о потребности в субсидии;

право на доходы;

документ, удостоверяющий право собственности или договор аренды.

Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявления, вы можете предоставить документы, удостоверяющие ваше право на другие льготы. К примеру, что вы член многодетной семьи.