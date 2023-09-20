В этом году субсидии предоставят только 4 категориям граждан: кто получит льготы

20 сентября 2023, 15:20
Читати новину українською

Повышение коммунальных платежей повлекло за собой увеличение субсидий. В то же время возросло количество людей, которым нужна помощь от государства для оплаты коммуналки.

Кто имеет право на субсидию

С 1 октября состоится перерасчет субсидий, которые будут предоставляться в отопительный период. Однако право на получение субсидий будет иметь лишь незначительное количество граждан.

Читайте также Можно ли получить статус ВПЛ без прописки

Кто может подать заявление

  • Лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять не обязательно.
  • Арендаторы жилья.
  • Гражданин зарегистрирован по этому адресу.
  • Застройщики, не передавшие дома в эксплуатацию.

Документы необходимые для оформления субсидии:

  • специальное заявление;
  • право на доходы семьи, проживающей по указанному адресу;
  • договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Оформление заявления возможно в ПФУ офлайн или онлайн через веб-портал.

Обратите внимание! При проверке, если комиссия обнаружит у вас скрытый доход, вы получите автоматический отказ.

Во время проверки ПФУ использует реестры, относящиеся к следующим организациям:

  • Миграционная служба Украины.
  • Министерство юстиции.
  • Государственная налоговая служба.

Также учитываются данные самого ПФУ в отношении лиц, проходящих проверку. Речь идет не о зарегистрированных по указанному адресу, а только о тех гражданах, которые фактически там проживают.

Заметьте! Не все социальные выплаты вносятся в право на доходы. Некоторая денежная помощь при начислении субсидий не учитывается.
Автор: Анастасія Зорик