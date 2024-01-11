В чем разница между субсидией и льготой: объясняет ПФУ
Источник:ПФУ
Многие украинцы путают между собой жилищную субсидию и льготу на жилищно-коммунальные услуги. В ПФУ разъяснили, в чем заключается разница между этими видами выплат.
Жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг – это два разных вида выплат.
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Общее лишь то, что ц е помощь, оказываемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.Обратите внимание! При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи.
Что такое жилищная субсидия
Итак, жилищная субсидия – это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить не все средства за потребленные коммунальные услуги.Заметьте! Это помощь, которая зависит только от имущественного и материального положения домохозяйства.
Напомним, условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены: Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848.
Что такое льгота
В то же время, льгота – установленная законодательством преимущество, которое отдается определенным категориям лиц. К примеру:
- ветеранам войны;
- членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
- пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;
- детям войны, многодетным семьям и другим.
Полный перечень лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен: Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 №389.Заметьте! Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от категории получателей может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
В том числе льготные категории граждан имеют право на скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода в размере: 100%; 50%; 25%.