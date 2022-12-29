Две "скидки" невозможны: субсидия и льготы на оплату коммуналки одновременно не предоставляются

По закону, в Украине нельзя одновременно получать субсидию и льготы на оплату услуг ЖКХ. Однако некоторые могут получить оба варианта "скидок". Имеющий на это право читайте в тексте.

Украинцы, которые будут иметь право на оба варианта, должны все же выбрать один вид помощи от государства.

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Кто может получить два варианта

Напомним, что в случае назначения жилищной субсидии лицам, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг не начисляются в течение периода получения жилищной субсидии.

Однако есть случаи, когда льготниками являются члены семьи из состава домохозяйства, которые не проживают по адресу домохозяйства.

В таком случае, если льготник не проживает по месту регистрации, домохозяйству могут все же назначить субсидию.

Право на льготы

Украинцы, что есть:

участниками войны;

членами семей погибших (умерших) участников войны;

лицами, имеющими особые заслуги перед Украиной;

вдовами (вдовцами) и родителями умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной;

лицами, имеющими особые трудовые награды перед Украиной;

вдовами (вдовцами) и родителями умерших лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Украиной;

жертвами нацистских преследований;

детьми войны.

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Важно, что семьи с небольшими доходами, которые отдают за коммуналку больше, чем доля платы за ЖКУ, даже с учетом льгот, должны получать субсидию. Но если эта доля больше, то соответственно, семье целесообразнее отказаться от субсидии.