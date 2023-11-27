Осталось меньше 5 дней: что нужно успеть сделать, чтобы получить субсидию на дрова

До 1 декабря 2023 украинцы должны успеть предоставить одно разрешение, чтобы получить субсидию на дрова и уголь. Речь идет о согласии на передачу и обработку персональных данных.

Как подать документ

Кабмин определил три способа, которыми можно дать согласие на обработку данных до 1 декабря:

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ответить на полученное смс-сообщение;

через личный кабинет субсидианта/льготника на вебпортале электронных услуг ПФУ;

путем подачи заявления (произвольной формы) в любой удобный сервисный центр ПФУ.

Те лица, которые уже предоставляли свое согласие на сбор, передачу и обработку данных для получения международной помощи,

Лица, которые такого согласия ранее не давали, получат на вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Мои сообщения" уведомление о такой необходимости.

Как дать согласие после оповещения

Чтобы согласиться, во вкладке "Дистанционное информирование" нужно поставить галочку у поля с соответствующим названием. После этого нужно нажать "Сохранить".

Также такое сообщение может поступить на номер телефона, указанного в личном деле лица.

Когда человек предоставит соответствующее разрешение, его данные внесут в электронное дело получателя субсидии.