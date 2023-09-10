Ждать ли новых ограничений на субсидии: в Минсоцполитики рассказали, что будет зимой

Правила получения субсидий на коммунальные услуги на отопительный сезон не будут меняться. Следовательно, их будут автоматически получать все семьи, имеющие право на выплаты. Любопытно, что суммы субсидий могут даже повысить.

Средства на субсидии будут

Первая замминистра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что новых ограничений на получение субсидий для коммунальных услуг не будет. В 2024 году будут заложены средства на выплату гражданам субсидий на коммуналку.

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Она добавила, что в ведомстве подсчитывают, какую именно сумму сейчас для этого нужно в бюджет на следующий год.

Относительно субсидий никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получение такой помощи, не предусматривается. Напротив, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов возможно увеличение расходов,

– говорит Дарья Марчак.

Впрочем, заместительница добавила, что правительство осторожно с тем, чтобы финансировать субсидии в полном объеме.

Изменится ли механизм выплат

Дарья Марчак заверила, что механизм выплат субсидий не будет изменяться и перерасчет субсидий произойдет автоматически.

То есть, все украинцы с оформленной субсидией, им ничего делать не нужно. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например, после повышения тарифа,

– подчеркнула Дарья Марчак.

Автоматически будет перечислен размер субсидий семьям и после повышения жилищно-коммунальных тарифов. Это для того, чтобы люди не платили за коммуналку больше.

Напомним, что в прошлом году во время отопительного сезона людям с субсидией выплачивали в среднем до 1 600 гривен ежемесячно. В этом году эта сумма может быть больше из-за повышения тарифов на электроэнергию.