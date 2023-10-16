Как получить субсидию в 2023 году
Льготы на коммунальные услуги можно получить в течение всего года. Субсидия предоставляется семьям с доходом на 15% ниже суммы платежек.
Как платить меньше за коммуналку
Субсидия частично покрывает расход ЖКУ, покупку жидкого и твердого бытового топлива, а также сжиженного газа. В отопительный сезон размер льгот увеличивается, поскольку растет сама коммуналка.
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Субсидии рассчитываются по формуле: плата ЖКУ минус обязательный платеж. Согласно нынешнему законодательству сезоны имеют следующие временные рамки:
- отапливаемый длится с 1 октября по 30 апреля;
- неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.
Как оформить субсидию
Для оформления льгот на коммуналку необходимо обратиться в ЦНАП или органы местного самоуправления, в частности, поселковый совет. Помощь можно получить и, подав заявление онлайн.
Какие документы необходимы для оформления субсидий:
- заявление;
- справка об отсутствии долгов ЖКУ;
- паспорт или другое свидетельство, удостоверяющее личность;
- право на доходы всей семьи;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное помещение.
Кому не нужно обращаться с повторным заявлением для получения субсидии:
- лицам, получившим нулевой размер льгот в неотапливаемый сезон;
- гражданам, имевшим субсидии раньше.