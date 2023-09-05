Начисление субсидий: какие изменения ждут украинцев
Источник:Украинское Радио
Субсидию предоставляют украинцам, которые не в состоянии самостоятельно оплатить начисленные коммунальные платежи. В Минсоцполитики сообщили, что в 2024 году льготы на коммуналку также будут.
Будет ли субсидия в 2024 году
Первая ежегодная индексация социальных выплат проходит с 1 марта. В следующем году этот перерасчет также будет, об этом сообщила замминистра Дарья Марчак, передает 24 Канал.
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По словам Марчак, в бюджете заложена денежная помощь по оплате коммунальных услуг. Более того, правительство учитывает рост количества украинцев, которые в результате повышения коммуналки, будут нуждаться в субсидии.
Продолжение этих льгот произойдет автоматически. Исключение составят граждане, подпадающие под новое постановление об отмене субсидий.
Те граждане, у которых оформлены субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше.
Лица не будут получать субсидию, если:
- граждане сменили свое место жительства;
- возрос доход семьи и теперь они могут самостоятельно оплачивать коммунальные;
- умер получатель субсидии;
- у получателей льгот обнаружили скрытый доход;
- семья имеет депозит более 100 тысяч гривен.
Если вам несанкционированно отменили субсидию, вы можете возобновить выплаты, подав заявление в ПФУ.