Стало больше желающих: как тарифы на свет повлияли на субсидии

Из-за повышения тарифов на электроэнергию все больше людей хочет получить субсидию. Сумму выплат могут увеличить в отопительный сезон.

Увеличилось количество желающих оформить субсидии

Чиновница Леся Забуранная рассказала, что действительно количество желающих оформить субсидию увеличилось из-за новых тарифов.

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Леся Забуренно Член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Конечно, с увеличением тарифа на электроэнергию люди немного увеличили и подачу заявлений на получение субсидии, но учитывая, что сейчас не зимний период и нет значительных затрат на отопление, то количество людей, нуждающихся в улучшении своего материального состояния из-за получения субсидии, не является критическим скачком. .

Однако когда начнется отопительный сезон, вероятно возрастет количество желающих оформить льготы и сами суммы субсидии.

Летом она в среднем составляет 300-400 гривен, в зимний период это около полутора тысяч гривен. Учитывая рост цен на электроэнергию, такое количество претендентов на субсидию вырастет,

– подчеркнула она.

Механизм назначения субсидии максимально упростили и автоматизировали, добавила чиновница.

Как оформить субсидию

Для того чтоб оформить социальную помощь на оплату коммунальных услуг требуется: