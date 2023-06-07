Может, и пересчитают: что будет с субсидиями после повышения тарифов в июне

После повышения тарифов на электроэнергию и воду возникает логичный вопрос размер субсидий. В ПФУ сообщили, что размер выплат будет зависеть от количества поданных заявлений.

Что будет с субсидиями после повышения тарифов

Глава правления ПФУ Евгений Капинус сообщил, что повышение тарифов не должно повлиять на размер субсидий в неотапливаемый сезон. Он добавил, что перерасчет выплат происходит автоматически, поэтому, когда ПФУ получит показатели цен за электроэнергию больше, чем раньше, тогда на украинцев ждет соответствующая компенсация.

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Лица, не получившие свои субсидии, должны обратиться в ПФУ для уточнения, перерасчета и назначения выплат.

Размер выплат на следующий отопительный сезон будет определяться в соответствии с количеством поданных заявлений на оформление субсидии.

Кто может получить скидку 100% в оплату коммуналки

Некоторые пенсионеры, имеющие определенные заслуги перед государством могут полностью не платить за следующие услуги:

жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;

коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

топливо и сжиженный газ.

Следует напомнить, что лицо имеет 100% скидку, если его среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3760 гривен.

Кто имеет право на скидку:

раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

имеют особые заслуги перед Родиной;

являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед Родиной.

Украинцев могут лишить субсидии