Может, и пересчитают: что будет с субсидиями после повышения тарифов в июне

7 июня 2023, 12:00
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Источник:

ПФУ

После повышения тарифов на электроэнергию и воду возникает логичный вопрос размер субсидий. В ПФУ сообщили, что размер выплат будет зависеть от количества поданных заявлений.

Что будет с субсидиями после повышения тарифов

Глава правления ПФУ Евгений Капинус сообщил, что повышение тарифов не должно повлиять на размер субсидий в неотапливаемый сезон. Он добавил, что перерасчет выплат происходит автоматически, поэтому, когда ПФУ получит показатели цен за электроэнергию больше, чем раньше, тогда на украинцев ждет соответствующая компенсация.

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Напомним! Лица, не получившие свои субсидии, должны обратиться в ПФУ для уточнения, перерасчета и назначения выплат.

Размер выплат на следующий отопительный сезон будет определяться в соответствии с количеством поданных заявлений на оформление субсидии.

Кто может получить скидку 100% в оплату коммуналки

Некоторые пенсионеры, имеющие определенные заслуги перед государством могут полностью не платить за следующие услуги:

  • жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
  • коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
  • топливо и сжиженный газ.

Следует напомнить, что лицо имеет 100% скидку, если его среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3760 гривен.

Кто имеет право на скидку:

  • раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
  • имеют особые заслуги перед Родиной;
  • являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед Родиной.

Украинцев могут лишить субсидии

  • Те украинцы, которые тратят на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли могут рассчитывать на субсидию.
  • В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом состоянии.
  • Среди причин также есть: чрезмерная жилая площадь, большие покупки, долги, собственность более одного авто или жилья.
Автор: Тетяна Стельмах