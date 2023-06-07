Может, и пересчитают: что будет с субсидиями после повышения тарифов в июне
Источник:ПФУ
После повышения тарифов на электроэнергию и воду возникает логичный вопрос размер субсидий. В ПФУ сообщили, что размер выплат будет зависеть от количества поданных заявлений.
Что будет с субсидиями после повышения тарифов
Глава правления ПФУ Евгений Капинус сообщил, что повышение тарифов не должно повлиять на размер субсидий в неотапливаемый сезон. Он добавил, что перерасчет выплат происходит автоматически, поэтому, когда ПФУ получит показатели цен за электроэнергию больше, чем раньше, тогда на украинцев ждет соответствующая компенсация.
Читайте также Новые правила: кто должен переоформить субсидии в 2023 годуНапомним! Лица, не получившие свои субсидии, должны обратиться в ПФУ для уточнения, перерасчета и назначения выплат.
Размер выплат на следующий отопительный сезон будет определяться в соответствии с количеством поданных заявлений на оформление субсидии.
Кто может получить скидку 100% в оплату коммуналки
Некоторые пенсионеры, имеющие определенные заслуги перед государством могут полностью не платить за следующие услуги:
- жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
- коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
- топливо и сжиженный газ.
Следует напомнить, что лицо имеет 100% скидку, если его среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3760 гривен.
Кто имеет право на скидку:
- раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- имеют особые заслуги перед Родиной;
- являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед Родиной.
Украинцев могут лишить субсидии
- Те украинцы, которые тратят на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли могут рассчитывать на субсидию.
- В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом состоянии.
- Среди причин также есть: чрезмерная жилая площадь, большие покупки, долги, собственность более одного авто или жилья.