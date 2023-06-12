Всего несколько кликов: как быстро оформить субсидию

Субсидию можно оформить несколькими способами, но самое простое – онлайн. Поэтому украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги, могут рассчитывать на государственные выплаты.

На какой срок можно оформить субсидию

Обычно субсидию назначают раз в год перед неотапливаемым и отопительным сезоном, но возможно и в другие месяцы. Ее рассчитывают в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона. Продолжительность сезонов такова:

Читайте также Может, и перечислят: что будет с субсидиями после повышения тарифов в июне

отопительный – с 1 октября по 30 апреля,

неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.

Средний размер субсидий в 2021 году составилОднако следует отметить, что размер выплат рассчитывается индивидуально.

Однако если лицу отказали в предоставлении выплат, в течение трех календарных дней ему поступит бумажное письмо под подпись с причиной отказа и порядком обжалования решения.

Как оформить субсидию

Чтобы оформить себе субсидию, человеку нужно обратиться в местный ЦНАП, сельсовет или просто воспользоваться "Действием". Чтобы оформить выплаты онлайн, нужно:

выбрать опцию "Услуги", а затем "Заявление на субсидию", после этого нужно нажать "Подать заявление";

далее указать семейное положение;

место жительства и есть ли задолженность за жилищно-коммунальные услуги;

указать какую именно субсидию вы хотите получить;

вписать свой IBAN счета или указать национального почтового оператора связи для начисления субсидии;

указать данные о доходах и т.п.

Подать на субсидию могут те семьи, чья плата за жилищно-коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.

На субсидию имеют право лица, прописанные в квартире и арендаторы или переселенцы (для последних не нужно иметь договор об аренде).