Субсидии во время отопительного сезона: украинцев ждут изменения
9 августа 2023, 18:01Читати новину українською
Источник:Укринформ
В настоящее время идет активная подготовка к отопительному сезону, в том числе и в сфере субсидий. В Минсоцполитики рассказали о грядущих переменах.
Что будет с субсидиями на отопительный сезон
Министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что субсидии в отопительный сезон будут и все активно готовится к тому, что количество людей, которые будут нуждаться в таких выплатах, возрастет.
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Они обязательно будут. Это наша приоритетная помощь. Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дие" в один клик. Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому.
Кто может получить субсидию
Субсидию себе может оформить как владелец помещения, так и его арендатор или проживающее там ВПЛ. Для этого следует обратиться в Управление социальной защиты по адресу вашего проживания.
Понадобятся следующие документы:
- заявление за образцом;
- справка о доходах;
- документ, удостоверяющий право собственности на определенное жилье или договор аренды;
- при наличии документы, дающие право на дополнительные льготы.