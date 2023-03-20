Субсидии по-новому: счета за услуги придется оплачивать самостоятельно

В Украине может быть изменен механизм выплат для субсидий. Следовательно, предполагается, что субсидии переведут на полноценную монетизацию.

Что значит для граждан возможная реформа субсидий

Еще раньше заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма сообщил, что власти Украины рассматривают возможность изменений в механизме выплат субсидий. Речь идет о том, что людям придется сначала самостоятельно оплачивать счета за потребленные услуги, а лишь впоследствии государство будет компенсировать часть этих средств на счета.

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что сейчас действует такой принцип выплаты: субсидия сразу же учитывается в счетах за коммунальные услуги.

В конце концов это решение государства помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех,

– добавил заместитель главы Офиса президента.

Будут ли повышать тарифы на коммуналку

В нынешних условиях для потребителей пока не решаются поднять все тарифы, ведь сейчас все сложно.

Действительно, когда идет война и людям и так трудно, принимать решение о повышении тарифов – сложное решение, прежде всего, в отношении наших 40 миллионов граждан. Второе, мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа,

– говорит чиновник.

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В то же время украинцы уже скоро начнут платить больше за воду и водоотвод. Примерно сумма в платежках увеличится на 60 гривен. Пересмотр будет проходить в два этапа: