Кто из украинцев рискует потерять субсидию: объяснение Минсоцполитики

Многие украинцы получают жилищную субсидию, но некоторые рискуют ее потерять. О ком именно идет речь, рассказываем дальше.

Когда субсидию могут отменить

В первую очередь потерять субсидию могут те граждане Украины, которые имеют задолженность. В частности, если задолженность возникла в течение 3 месяцев и превышает сумму в 680 гривен.

Читайте также: Некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги: что это за льгота

Если задолженность не погасить, то Пенсионный фонд е назначает субсидию. Ее восстановление возможно только после погашения долга, или когда гражданин заключит договор о реструктуризации.

Управленческим компаниям и ОСМД необходимо ежемесячно уведомлять Управление социальной защиты о наличии задолженности среди потребителей.

Кроме того, основанием для отмены субсидии может стать:

Смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретно определенным жильем. Смерть лица, которому предоставлялись льготы. Если был указан ложный размер дохода. Это может определить финмониторинг. Приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Кому еще могут отказать в субсидии

В некоторых случаях в предоставлении субсидии отказывают при наличии следующих факторов:

если есть совершеннолетний член семьи, нигде не учится и не работает;

если площадь квартиры — более 130 квадратных метров, а дома — более 230 квадратных метров;

если есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад, однако требование не касается мопедов и велосипедов;

если есть депозит в размере более 100 тысяч гривен;

если не вернули лишние денежные средства, полученные по субсидии;

если кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам три месяца и больше.

Субсидию могут получить граждане, у которых коммунальные платежи составляют более 15% дохода семьи. Порядок предоставления субсидий определяется рядом постановлений Кабинета министров Украины. При этом будут учитывать совокупный доход всех членов семьи, жилую площадь и наличие долгов за коммуналку.

Как оформить субсидию: пошаговая инструкция

Чтобы оформить заявление на льготы, нужно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе:

составьте заявление по специальному образцом ;

заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь ;

дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.

Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Действие" или на сайте Пенсионного фонда.

Как оформить субсидию через "Действие":

выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".

заполните все поля и обязательно проверьте верность данных введенных автоматически.

выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.

задекларируйте все свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.

При изменении состава домохозяйства в течение 30 дней следует проинформировать орган социальной защиты населения и снова подать заявление и декларацию.