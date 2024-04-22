Субсидии в неотапливаемый сезон: кому продлят выплаты с 1 мая

С 1 мая большинство получателей помощи автоматически получат субсидии на неотапливаемый период. Однако, некоторым гражданам нужно будет таки обратиться в ПФУ.

Кому назначат субсидию на неотапливаемый сезон

Как стало известно, с мая для большинства украинцев субсидию назначат автоматически вплоть до 30 апреля 2025 года. Ведь, как объясняет ПФУ, субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают, учитывая продолжительность отопительного сезона по 15 апреля включительно.

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Однако в ПФУ отметили, что некоторые категории получателей субсидии для ее продления должны подать заявление и декларацию о доходах и расходах уже в мае.

На основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотапливаемый сезон и лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунальное обслуживание не превышал объема обязательного процента платежа,

– объяснили в ПФУ.

Таким образом, на следующий сезон жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:

заявитель арендует жилое помещение, за которое оплачивает ЖКУ;

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

количество фактических жителей в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Почему в субсидии могут отказать

Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев от начала неотапливаемого периода, помощь будет назначена от начала этого периода, но не ранее того дня, когда у вас возникло на нее право.

Семьям не назначат субсидию в следующих случаях:

Если в семье есть квартира площадью более 130 квадратных метров или дом более 230 квадратных метров. Исключение составляют семьи, которые воспитывают детей в детских домах семейного типа, имеют статус многодетной семьи или опекаются тремя и более детьми. Собственность на автомобиль, не старше 5 лет. Наличие в семье двух и более автомобилей в возрасте до 15 лет, кроме приобретения прицепа или мопеда. Приобретение членом семьи товаров на сумму более 50 тысяч гривен в течение года до подачи заявки на субсидию, кроме расходов на медицинское лечение, или покупку валюты на аналогичную сумму. Владение депозитом, превышающим 100 тысяч гривен. Неуплата ранее полученной субсидии, что была выплачена несоответственно нормам, или неуплата алиментов в течение трех месяцев и более.

! При изменении состава домохозяйства в течение 30 дней нужно проинформировать орган социальной защиты населения и снова подать заявление и декларацию.