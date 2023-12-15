Чтобы меньше платить: можно ли оформить субсидию на съемную квартиру

Претендовать на получение субсидии может не только собственник жилья или прописанные в нем лица. А также арендаторы и ВПЛ. О том, как это сделать – читайте дальше.

Кому еще назначают субсидию

Субсидии предоставляются лицам, уровень дохода которых не позволяет им оплачивать жилищно-коммунальные услуги без помощи.

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В том числе это могут быть иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины в соответствии с законом и проживающие в квартирах или частных домах.

То есть, субсидию может оформить не только человек, зарегистрированный в жилом помещении, но и:

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает из договора аренды;

застройщик, индивидуальное жилье которого еще не сдано, но счета уже приходят. В этом случае необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу;

ВПЛ, проживающий без договора аренды. Тогда к заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства;

ребенок без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста на попечении (по заявлению опекуна).

Как оформить субсидию: пошаговая инструкция

Чтобы оформить заявление на льготы, нужно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе:

составьте заявление по специальному образцом ;

по наличию, добавьте договор аренды жилья;

заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь ;

дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.

Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Дия" или на сайте Пенсионного фонда.

Как оформить субсидию через "Дию":

выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".

заполните все поля и обязательно проверьте верность данных введенных автоматически.

выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.

задекларируйте все свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.

Какие доходы учитываются при предоставлении субсидии

При изменении состава домохозяйства в течение 30 дней следует проинформировать орган социальной защиты населения и снова подать заявление и декларацию.

В случае предоставления субсидии учитывают:

заработная плата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендию;

социальные выплаты;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом.

К заявлению и декларации следует внести информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лиц.