Чтобы меньше платить: можно ли оформить субсидию на съемную квартиру
Источник:Дия
Претендовать на получение субсидии может не только собственник жилья или прописанные в нем лица. А также арендаторы и ВПЛ. О том, как это сделать – читайте дальше.
Кому еще назначают субсидию
Субсидии предоставляются лицам, уровень дохода которых не позволяет им оплачивать жилищно-коммунальные услуги без помощи.
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В том числе это могут быть иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины в соответствии с законом и проживающие в квартирах или частных домах.
То есть, субсидию может оформить не только человек, зарегистрированный в жилом помещении, но и:
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает из договора аренды;
- застройщик, индивидуальное жилье которого еще не сдано, но счета уже приходят. В этом случае необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу;
- ВПЛ, проживающий без договора аренды. Тогда к заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства;
- ребенок без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста на попечении (по заявлению опекуна).
Как оформить субсидию: пошаговая инструкция
Чтобы оформить заявление на льготы, нужно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе:
- составьте заявление по специальному образцом ;
- по наличию, добавьте договор аренды жилья;
- заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь ;
- дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.
Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Дия" или на сайте Пенсионного фонда.
Как оформить субсидию через "Дию":
- выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".
- заполните все поля и обязательно проверьте верность данных введенных автоматически.
- выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.
- задекларируйте все свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.
Какие доходы учитываются при предоставлении субсидии
В случае предоставления субсидии учитывают:
- заработная плата;
- денежное довольствие военнослужащих;
- пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендию;
- социальные выплаты;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом.