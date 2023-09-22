Кто из домохозяйства может оформить субсидию

Лица, которые не могут самостоятельно оплачивать свои коммунальные услуги, могут претендовать на субсидию от государства. Такую помощь могут оформить только некоторые жители домохозяйства.

Кто может оформить субсидию

Субсидию могут оформить следующие лица:

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один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;

человек, не зарегистрированный в жилом помещении/доме, но фактически проживающий в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Как вычисляется субсидия

Перечень лиц, которые могут получить помощь, определяется Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Размер выплаты назначается для каждой семьи индивидуально, поэтому его рассчитывают по специальному алгоритму: