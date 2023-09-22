Кто из домохозяйства может оформить субсидию
22 сентября 2023, 11:20Читати новину українською
Источник:ПФУ
Лица, которые не могут самостоятельно оплачивать свои коммунальные услуги, могут претендовать на субсидию от государства. Такую помощь могут оформить только некоторые жители домохозяйства.
Кто может оформить субсидию
Субсидию могут оформить следующие лица:
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- один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;
- человек, не зарегистрированный в жилом помещении/доме, но фактически проживающий в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);
- индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).
Как вычисляется субсидия
Размер выплаты назначается для каждой семьи индивидуально, поэтому его рассчитывают по специальному алгоритму:
- исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия;
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода;
- После этого рассчитывается размер неотклонимой части платежа: неотклонимый процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.