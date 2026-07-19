Без субсидии из-за одной ошибки: кто останется без помощи в 2026 году

Украинцы с невысокими доходами могут получить жилищную субсидию, однако такая государственная помощь доступна не всем. В некоторых случаях ПФУ может отменить государственную поддержку.

Когда субсидия не будет назначена

При рассмотрении заявлений на получение субсидии оценивают не только уровень доходов, но и имущественное положение, сбережения, большие покупки, долги и другие обстоятельства, сообщили в ПФУ.

Одной из главных причин отказа является имущественное положение семьи. Помощь могут не назначить, если:

площадь квартиры превышает 130 квадратных метров;

площадь частного дома превышает 230 квадратных метров.

В то же время это ограничение не распространяется на многодетные семьи.

Также проблемы могут возникнуть, если в собственности семьи находится несколько жилых объектов. Однако предусмотрено исключение для непригодного для проживания жилья, недвижимости на временно оккупированных территориях или унаследованного жилья, которое не сдается в аренду.

Отдельные ограничения касаются и владельцев автомобилей. Если у семьи есть несколько относительно новых транспортных средств, это также может стать основанием для отказа.

Пенсионный фонд проверяет и финансовое положение заявителей. Субсидию могут не назначить, если кто-то из членов семьи имеет депозит или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 тысяч гривен, либо совершил большие покупки или оплатил услуги на сумму от 100 тысяч гривен.

В то же время расходы на лечение и медицинские услуги к таким ограничениям не относятся.

Без официальной работы также могут отказать

Еще одно важное условие – занятость трудоспособных членов семьи. Право на субсидию могут лишиться семьи, если среди зарегистрированных в жилье есть люди трудоспособного возраста, которые:

Не работают; не учатся; не уплачивают единый социальный взнос.

Это правило не распространяется на студентов дневной формы обучения и пенсионеров.

Как влияют долги и пребывание за границей

Основанием для отказа может стать и длительное пребывание за пределами Украины. Пособие может не быть назначено, если член семьи находится за границей более 60 дней подряд без уважительной причины. К уважительным причинам относятся:

обучение;

лечение;

служебная командировка;

уход за ребенком до трех лет.

Также субсидию могут не назначить семьям, имеющим просроченную более чем на три месяца задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 гривен или систематическую задолженность по уплате алиментов.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для пенсионеров, которые до выхода на заслуженный отдых работали в сельской местности на социально важных должностях и после назначения пенсии продолжают проживать в селе.

Речь идет о медиках, педагогах, работниках культуры, музеев и библиотек, а также специалистах по защите растений.