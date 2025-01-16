Субсидия на оплату коммуналки: кто из украинцев сможет ее получить

Некоторые украинцы могут получить субсидию на оплату коммуналки. Помощь предоставляется за сверхнормативную площадь жилья.

Кто может получить субсидию

Однако предоставляют ее не всем жителям Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В списке лиц, кто может рассчитывать на помощь, есть:

пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;

украинцы, которые получают государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;

лица, которые получают социальную помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

люди, которые получают временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;

несовершеннолетние дети.

Обратите внимание! Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначают, если общая площадь жилого помещения составляет более 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме и более 230 квадратных метров для частных домов.

Какие доходы не повлияют на назначение субсидии

На назначение государственной помощи не повлияют: