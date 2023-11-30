Имеют ли право ВПЛ на жилищную субсидию

Значительное количество украинцев было вынуждено покинуть свое место проживания из-за войны. Эти граждане могут получить статус переселенца для получения помощи от государства.

Как ВПЛ могут получить субсидию

Для оформления субсидии есть стандартная процедура, однако для переселенцев существуют определенные упрощения. Например, ВПЛ могут не предоставлять сведения о своем местожительстве, достаточно лишь справки о перемещении.

Читайте также Какой официальный курс в последний день осени: стоимость доллара от НБУ

Какие документы необходимы ВПЛ для оформления субсидии:

заявление;

удостоверение личности;

справка о статусе переселенца;

декларация о доходах.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для подачи физического заявления следует обратиться в ПФУ. Предоставить документы дистанционно можно через приложение Дия или веб-портал.

Рассмотрение заявления длится 30 дней. После этого вы получите уведомление о решении комиссии.

Размер субсидии определяется индивидуально, поскольку на это влияет сумма коммуналки отдельно взятого домохозяйства и совокупный доход семьи. Следует заметить и то, что ситуация меняется, в соответствии с временем года. Некоторые домохозяйства в летний период имеют нулевой размер субсидии, поскольку их дохода достаточно для оплаты ЖКУ.

Какую еще помощь получают ВПЛ

Переселенцы в Украине имеют право на некоторые льготы. В частности, на денежную помощь. Сейчас ВПЛ предоставляют следующие выплаты:

2 тысячи гривен ежемесячно предоставляют гражданам старше 18 лет;

3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и лица с инвалидностью.

Также помощь пострадавшим украинцам оказывают международные организации. В частности, ООН начисляет выплаты наиболее нуждающимся в зимний период.