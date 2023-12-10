Компенсация коммуналки от государства: кто может ее получить

Все граждане, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за субсидией. Некоторые украинцы могут получить скидку в размере 50% на оплату коммунальных услуг.

Согласно проекту бюджета на 2024 год, на социальную защиту предусмотрено 469,4 миллиарда гривен. Следовательно, на выплату льгот и субсидий заложено 49,9 миллиарда гривен.

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Кто может получить льготу

50% скидки на ЖКУ могут получить наиболее уязвимые граждане. Этот список определяется правительственными структурами, в который входят:

семьи, где есть дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;

члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты. При условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

Как оформить субсидию: пошаговая инструкция

Также на пониженные ЖКУ могут претендовать другие льготники и домохозяйства, уже имеющие субсидию.

Чтобы оформить заявление на льготы, нужно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе:

составьте заявление по специальному образцом ;

по наличию, добавьте договор аренды жилья;

заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь ;

дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.

Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Действие" или на сайте Пенсионного фонда.

Как оформить субсидию через "Действие":

выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".

заполните все поля и обязательно проверьте правильность данных введенных автоматически.

выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.

задекларируйте свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.

На оформление уйдет около 30 дней. Сделать это можно либо в отделении ПФУ, либо в приложении Действие.