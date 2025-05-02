ВПЛ могут снимать жилье дешевле: как подать заявление на субсидию

Отдельные категории ВПЛ могут воспользоваться новым инструментом поддержки от государства – субсидией на аренду жилья. Для этого необходимо официально снимать квартиру или дом и подать заявку.

Кто может оформить субсидию для ВПЛ

Участниками проекта могут быть ВПЛ и владельцы жилых помещений, которые сдают их в аренду, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Воспользоваться программой могут ВПЛ, которые соответствуют следующим критериям:

Переместились (повторно переместились) с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных, и не имеют собственного жилья на этих территориях общей площадью более чем 13,65 квадратных метра на каждого члена семьи;

У которых жилье независимо от размера общей площади уничтожено или повреждено и сведения о таком помещении внесены в специальный Госреестр.

Условия назначения субсидии:

аренда жилья превышает 20% дохода семьи ВПЛ;

ВПЛ не получают пособия на проживание;

ВПЛ не являются участниками программы "Приют".

Важно! Владельцу жилья, который сдает его в аренду ВПЛ, государство компенсирует НДФЛ или единый налог и военный сбор.

Как подать заявление на субсидию

Чтобы минимизировать время на подачу документов, можно заключить договор аренды и подать заявление на субсидию онлайн, через портал электронных услуг ПФУ. При этом заявление и договор аренды должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме с наложением КЭП.

Алгоритм для ВПЛ онлайн:

ВПЛ должен авторизоваться в личном кабинете электронных услуг ПФУ с помощью КЭП и нажать кнопку "Войти". В левом боковом меню "Коммуникации с ПФУ" выбрать вкладку "Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды". В следующем поле выбрать окно "Первичное заполнение Заявления о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды нанимателем". Заполнить онлайн-форму заявления и в части заявления "Участники обращения" перечислить всех членов домохозяйства, которые будут проживать в арендованном жилье, после чего нажать кнопку "Сохранить". Далее указать данные для формирования договора аренды жилья и отметить жилищные услуги, которые будут использоваться, поставив соответствующие отметки. В случае необходимости, ВПЛ может добавить сканированные копии других документов, например, сведения о расторжении брака, установление режима отдельного проживания для супругов, взыскание алиментов и тому подобное. После заполнения онлайн-формы заявления ВПЛ дает согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажимает кнопку "Сохранить". На экране в соседних вкладках появится сгенерированная экранная форма Заявления о предоставлении субсидии на наем жилья и Примерного договора аренды (найма) жилого помещения (дома, квартиры). Документы необходимо просмотреть и нажать кнопку "Сохранить". После этого документы приобретают статус "Ожидает подписи".

Алгоритм для владельца жилья:

Заявление и сформированный на основе данных онлайн-формы договор поступают в личный кабинет владельца жилья. Для ознакомления с документами ему нужно зайти в раздел "Подписать Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды". Арендодатель должен проверить свои данные, при необходимости, отредактировать их, добавить необходимые документы, сохранить и наложить КЭП. Таким образом, он подписывает Заявление и Договор. После подписания владельцем жилья документов, в кабинете в разделе "Подписать Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды" статус сформированных документов меняется на "Подписано". ВПЛ также нужно подписать соответствующие документы, использовав свой КЭП.

Важно! Подать документы можно и офлайн, в ближайшем сервисном центре ПФУ или ЦНАПе.