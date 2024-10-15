Можно получить деньги на дрова: кому выплатят 16 тысяч гривен

В Украине продолжили экспериментальный проект по помощи гражданам во время отопительного сезона. Она предусматривает выплаты на закупку дров для домохозяйств.

Помощь на покупку дров

В 2023 году запустили программу по помощи украинцам по закупке дров. Его продлили на отопительный сезон 2024-2025 годов, чтобы помочь тем, кто не может использовать газовое отопление.

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Максимальный размер субсидии для одной семьи составляет 16 234 гривен в год.

Помощь на дрова могут получить украинцы, которые пользуются твердым топливом для отопления своего жилья. Деньги предоставляют один раз в год.

Также надо проживать в таких областях:

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Сумской;

Херсонской;

Луганской;

Запорожской;

Черниговской;

Николаевской.

Как получить деньги

Процесс очень похож на оформление обычной субсидии на ЖКУ. Нужно:

обратиться в местный орган социальной защиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

Иногда от заявителей могут требовать справку, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева жилья