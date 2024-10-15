Допомога на купівлю дров

У 2023 році запустили програму з допомоги українцям по закупівлі дров. Його продовжили на опалювальний сезон 2024-2025 років, щоб допомогти тим, хто не може використовувати газове опалення.

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Максимальний розмір субсидії для однієї родини становить 16 234 гривень на рік.

Допомогу на дрова можуть отримати українці, які користуються твердим паливом для опалення свого житла. Гроші надають один раз на рік.

Також треба проживати у таких областях:

Харківській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Сумській;

Херсонській;

Луганській;

Запорізькій;

Чернігівській;

Миколаївській.

Як отримати гроші

Процес дуже подібний до оформлення звичайної субсидії на ЖКП. Потрібно:

звернутися до місцевого органу соціального захисту;

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередній рік.

Деколи від заявників можуть вимагати довідку, яка підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву житла