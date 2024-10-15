Помощь на покупку дров
В 2023 году запустили программу по помощи украинцам по закупке дров. Его продлили на отопительный сезон 2024-2025 годов, чтобы помочь тем, кто не может использовать газовое отопление.
Читайте также Пенсионеры могут потерять часть выплат: что следует сделать, чтобы уберечь деньги
Максимальный размер субсидии для одной семьи составляет 16 234 гривен в год.
Помощь на дрова могут получить украинцы, которые пользуются твердым топливом для отопления своего жилья. Деньги предоставляют один раз в год.
Также надо проживать в таких областях:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Сумской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Запорожской;
- Черниговской;
- Николаевской.
Как получить деньги
Процесс очень похож на оформление обычной субсидии на ЖКУ. Нужно:
- обратиться в местный орган социальной защиты;
- подать заявление на получение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.
Иногда от заявителей могут требовать справку, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева жилья